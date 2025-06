Esposa de Roberto Justus quebra o silêncio após rumores de término

O clima entre Ana Paula Siebert e Roberto Justus virou alvo de especulações na web nos últimos dias. Tudo começou após a influenciadora compartilhar cliques descontraídos durante uma viagem à Bahia, sem o empresário, e aparecer ao lado de amigos, o que bastou para acender o radar dos seguidores mais atentos.

Em um desabafo nas redes sociais, Ana Paula reagiu aos comentários sobre uma possível crise em seu casamento com o apresentador. “Não venham com essa uruca pra cima de mim. Ontem, só porque eu postei aquela foto com meus amigos bonitos, ficaram falando ‘vão anunciar a próxima separação’", reclamou.

A fala, no entanto, não foi suficiente para conter a curiosidade dos internautas. Apesar de garantir que está tudo bem, a reação intensa da modelo acabou levantando ainda mais suspeitas sobre o atual momento do casal. “Quem separou, eu desejo que volte para a família ficar junta. E a minha não vai [separar]. Então, bota essa uruca pra lá!”, completou ela, que é mãe de Vicky, de 5 anos, fruto do relacionamento com Justus.

Vale lembrar que o casal renovou os votos de casamento recentemente, comemorando uma década de união. Mas, mesmo com a celebração romântica, a ausência do marido nas postagens mais recentes foi suficiente para a web levantar o alerta.

Nos comentários da página do jornalista Leo Dias, o assunto rendeu. “Todo boato tem um pontinho certo hein, olha lá!”, escreveu um seguidor. Outro disparou: “Crise? O cara tem grana, ela nunca largará ele, vamos cair na realidade. Se ele fosse pobre, essa mina nem sequer daria bom-dia para ele, quem dirá se casar e ainda ter uma filha?!”. Já um terceiro foi além: “Será que o senhor já está de olho em outra mais novinha?!”.