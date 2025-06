Grávida de Gabriel Leone, Carla Salle surge com barriguinha

A atriz Carla Salle, de 33 anos, apareceu pela primeira vez com a barriguinha de grávida na pré-estreia da nova novela do Globoplay, Guerreiros do Sol, que chega à plataforma nesta quarta-feira (11). Esperando seu primeiro filho com o ator Gabriel Leone, de 31 anos, a artista optou por viver esse momento longe da exposição nas redes sociais, e o motivo chamou atenção.

Em entrevista à revista Quem, Carla explicou que o casal preferiu manter a privacidade neste momento tão íntimo. “A gente está muito feliz. É um momento muito especial da nossa vida. E como a gente sempre teve a vida [pessoal] muito privada, muito particular, a gente prefere manter entre nós. Se eu posso dizer alguma coisa, é só que estou muito feliz”, declarou a atriz, sem esconder a emoção.

O casal oficializou a união há pouco mais de um ano em uma cerimônia discreta, e desde então optou por manter a relação longe dos flashes, o que se mantém agora, mesmo diante da chegada de um herdeiro.

Carla também marca seu retorno à Globo com o papel de Soraia em Guerreiros do Sol, novela original inspirada no cangaço. A trama marca a volta da atriz após sua participação em Rio Connection, minissérie internacional exibida em 2023.

Ela contou que ficou sabendo da produção graças a um grupo de WhatsApp da família. “Esse projeto chegou até mim porque minha família materna é pernambucana. A gente tem um grupo e tem muita gente que mora em Serra Talhada, que é a cidade de onde Lampião era. Estava tendo pesquisa de locação lá e eles mandaram no grupo. Sou apaixonada pelas histórias do sertão, porque cresci ouvindo. Fui atrás. É o tipo de projeto que sempre quis estar. Eu batalhei pela Soraia”, disse.