Jimin e Jungkook do BTS deixam o exército sul-coreano

Jimin e Jungkook, membros do fenômeno global BTS, foram oficialmente dispensados do serviço militar nesta terça-feira (10). A cerimônia de liberação aconteceu no Estádio Público de Yeoncheon, na província de Gyeonggi, e contou com a presença de cerca de 200 fãs, muitos vindos de outras partes do mundo só para testemunhar a despedida dos dois ídolos da 5ª Divisão de Infantaria.

Mesmo com a habitual discrição que envolve as atividades militares na Coreia do Sul, os dois artistas esbanjaram simpatia ao chegar ao local, sorrindo timidamente e acenando para os fãs e jornalistas. As reações, no entanto, ganharam força nas redes sociais após as falas dos cantores, que emocionaram ao refletirem sobre o período em que estiveram longe dos palcos.

Jimin, sempre sensível, deixou um pedido especial ao público: “Se eu ousasse pedir algo aos cidadãos, agora que servi no exército e vejo como é, há tanta gente trabalhando duro. Então, se você vir os soldados ao passar por eles, e se se sentir à vontade, por favor, diga-lhes algumas palavras carinhosas. Eu me sentirei muito honrado.”

Jungkook parecia visivelmente tocado ao voltar a se expor publicamente. “Faz tanto tempo que não estou diante das câmeras que estou envergonhado. Não sei o que dizer. A todos os soldados, colegas, diretores, que trabalharam mais do que qualquer outra pessoa… Obrigado por trabalharem duro por nós. Sou muito grato por cuidarem tão bem de nós.”

Com o retorno de Jimin e Jungkook, quatro integrantes do BTS já foram oficialmente dispensados, RM e V também deixaram o exército recentemente. Jin e J-Hope já haviam completado o período anteriormente, e Suga será o último, com previsão de saída no dia 20 de junho.