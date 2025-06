Saiba quem é o humorista paraense que morreu aos 27 anos

O influenciador e criador de conteúdo Felipe Tiago da Cruz, mais conhecido como “Gordinho Maniçoba”, morreu nesta quarta-feira (11), aos 27 anos, em sua residência, em Belém. A notícia foi confirmada por uma irmã do humorista através das redes sociais, onde ele acumulava mais de 200 mil seguidores.

Gordinho Maniçoba viralizou ao retratar o cotidiano do paraense, com vídeos de expressões locais, situações absurdas. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Até o momento, amigos e seguidores utilizam as redes sociais para prestar homenagens e relembrar momentos marcantes do humorista.

Além de influenciador, Gordinho Maniçoba chegou a se lançar na política em 2022, quando tentou se eleger deputado federal. Embora a candidatura não tenha tido sucesso, o humorista manteve sua base fiel de seguidores.