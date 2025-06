Bia Miranda termina com Gato Preto novamente: "Eu tô cansada"

Em uma série de desabafos publicados na última terça-feira (10), Bia Miranda confirmou mais um término com o namorado Gato Preto, expondo detalhes íntimos da briga que teria acontecido durante a festa de MC Mirella, influenciadora deixou claro que chegou ao seu limite.

Nas palavras da ex-A Fazenda, essa foi a décima vez que o casal rompeu, e o desgaste emocional parece ter atingido o auge. "Já briguei com o Samuel, já xinguei o Samuel inteiro, já bati no Samuel, já chorei, já me estressei…", começou dizendo nos stories. Segundo ela, tudo teria começado após uma discussão alimentada por ciúmes de uma mensagem enviada por um amigo gay. “Agora terminar por conta de um amigo gay?”, questionou, em tom de indignação.

A influenciadora mostrou uma mensagem enviada por seu cabeleireiro, que teria sido mal interpretada por Gato Preto. “O Samuel pegou meu celular e falou que eu gosto de velho, que o velho está me mandando mensagem e eu não estava entendendo nada”, relatou.

O clima esquentou ainda mais na festa, quando Samuel a abordou de forma ríspida. “O Samuel veio aqui, puxou o meu cabelo… Só que ele sempre faz essas graças e eu pensei: ‘Normal, sexy…’. Mas ele fez sério e falou assim: ‘Vocês três o quê?’”, contou ela, explicando que estava apenas combinando de sair com duas amigas.

Mesmo triste, Bia revelou que já se acostumou com o ciclo de términos e reconciliações. “Essa foi a melhor época da minha vida, quando eu não gostava de ninguém”, disparou, num desabafo que mistura exaustão e frustração.

A jovem ainda revelou que estava organizando uma festa de aniversário para o namorado, com atrações já confirmadas. Mas tudo foi por água abaixo. “A parte mais doída é mandar embora… Eu nunca mandei ele ir embora como mandei hoje”, concluiu.