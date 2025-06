Bolachinha sofre acidente na RecordTV e é hospitalizado às pressas

O humorista cearense Paulo Sérgio Miranda de Barros, conhecido como Bolachinha, sofre acidente em bastidores da RecordTV nesta segunda-feira (16). Durante a gravação de um programa na emissora, o comediante sofreu um acidente inesperado e fraturou uma das pernas.

O incidente ocorreu em São Paulo, onde Bolachinha está hospitalizado e deve passar por cirurgia para correção da lesão. Nas redes sociais, o artista compartilhou com seus mais de 128 mil seguidores um vídeo tranquilizando os fãs e contando detalhes do que aconteceu.

“Caí sentado. Não tinha acontecido nada. Foi no meu levantar que torci a perna e deu uma pequena fratura”, relatou.

A situação gerou preocupação entre os fãs e colegas, especialmente após boatos de que o comediante estaria internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, Bolachinha fez questão de desmentir os rumores:

“Estou bem, graças a Deus. Já, já, estou na ativa de novo.”

A notícia da internação foi rapidamente confirmada por amigos próximos. O também humorista cearense Jardeson Cavalcante, o Titela, esteve no hospital visitando o colega e prestando apoio nesse momento delicado.

Apesar da fratura e da cirurgia que está por vir, o tom do humorista seguiu otimista e bem-humorado, característico de sua trajetória artística. Ainda não há previsão oficial para a alta médica, mas a equipe que o acompanha segue confiante na recuperação.