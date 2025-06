Virginia Fonseca experimenta prato com cérebro em viagem à China

Durante sua viagem à China, onde cumpre agenda profissional, a influenciadora Virginia Fonseca resolveu se jogar na culinária local. Em um jantar com amigos e a sócia Samara Pink, Virginia encarou um dos pratos mais inusitados da gastronomia chinesa, cérebro.

Registrando tudo nos stories, a influenciadora compartilhou com seus seguidores o momento em que experimenta a iguaria.

“Bom, normal. É uma textura meio estranha”, confessou, fazendo careta ao mastigar o pedaço. Logo em seguida, completou na legenda:

“Textura muito estranha e muito apimentado.”

O prato, comum em algumas regiões da China, costuma ser feito com cérebro de porco ou coelho, servido em sopas ou cozidos com molhos intensos. A cena viralizou nas redes e dividiu opiniões entre os seguidores, que se impressionaram com a coragem da influenciadora.

Além do cérebro, a mesa do grupo teve ainda espetinhos de carne de cordeiro e gyoza de porco, outro clássico da culinária oriental. Virginia demonstrou curiosidade e disposição ao experimentar os sabores locais.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Virginia explorou a Ásia este ano. Em abril, ela viajou ao Japão ao lado de Zé Felipe, em uma romântica viagem de casal. Pouco tempo depois, em maio, os dois anunciaram oficialmente o fim do casamento de cinco anos.