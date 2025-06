Radialista morre aos 51 anos em acidente de moto

O radialista Fabiano Olivato, de 51 anos, morreu na noite da última segunda-feira (16) após um grave acidente de trânsito em Jundiaí, no interior de São Paulo. A tragédia foi registrada na Avenida Monsenhor Venerando Nalini, no bairro da Colônia, onde o comunicador foi encontrado caído após conduzir sua motocicleta.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas por populares que passaram pelo local, mas infelizmente Olivato já estava sem vida quando o socorro chegou. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) antes da liberação para os trâmites de despedida.

Com uma carreira sólida no rádio, Fabiano iniciou sua trajetória na Dumont FM 104.3 e passou também pela Difusora AM 810 e pelo Sistema Globo de Rádio. Foi na 105 FM 105.1 que seu nome se firmou como uma referência.

Colegas de trabalho e ouvintes lamentaram profundamente a perda.

“Era uma pessoa fantástica”, declarou Sérgio Pinesi, diretor da 105 FM, ao relembrar a trajetória do amigo. Já o radialista Adilson Freddo destacou o início humilde de Olivato como operador de som e sua ascensão movida pela paixão pela radiodifusão.

A 105 FM emitiu uma nota comovente para comunicar a morte do comunicador.

“Contrariando nosso slogan, hoje é um dia de muita tristeza para toda a família 105, pois perdemos nesta noite, mais que um profissional, perdemos um irmão tão querido de todos nós”, diz o comunicado.

Detalhes sobre o velório e sepultamento serão divulgados pela emissora.