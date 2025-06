Matthew Perry: médico acusado por overdose se declara culpado nos EUA

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Salvador Plasencia, o médico acusado de ter fornecido ilegalmente a substância que matou o ator Matthew Perry, astro de "Friends", decidiu se declarar culpado. A revelação foi feita à revista Variety por fontes oficiais, e escancara os bastidores de um esquema que envolvia uso abusivo de medicamentos controlados por celebridades.

Matthew, eternizado como Chandler Bing, foi encontrado morto em outubro de 2023, aos 54 anos, em sua residência. A causa da morte, segundo os laudos divulgados, foi atribuída aos “efeitos agudos da cetamina”, uma substância anestésica usada legalmente em terapias para depressão, mas que também tem alto potencial de uso recreativo e dependência.

Plasencia “concordou em se declarar culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina, que podem resultar em uma pena máxima de 40 anos de prisão federal”, informaram as autoridades.

Embora o ator estivesse participando de sessões supervisionadas com uso do medicamento, ele passou a buscar mais doses por conta própria, após os profissionais recusarem o aumento da prescrição. Foi nesse cenário que, segundo a investigação, Plasencia teria facilitado o acesso ilegal à droga, comprando de outro médico, Mark Chavez, e revendendo ao ator por valores inflacionados.

Chavez também se declarou culpado, ainda em outubro de 2024. Outro nome citado no caso é Jasveen Sangha, conhecida nos bastidores de Hollywood como a “Rainha da Cetamina”, acusada de abastecer clientes de alto padrão. Ela, no entanto, nega qualquer envolvimento com a morte do ator.