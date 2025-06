Tom Brady posta fotos com os filhos durante viagem ao Japão

Tom Brady abriu o álbum de uma viagem especial com os filhos Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, frutos do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen. O ex-quarterback publicou nesta segunda-feira (16) registros inéditos da jornada em família pelo Japão.

“Japão, nós te amamos! Nós nos divertimos MUITO! Obrigado pela sua hospitalidade e beleza! Que cultura incrível de honra, respeito e disciplina. Da história às tradições, todos os dias aprendíamos, ríamos e amávamos, a comida, as lojas, as pessoas, os animais e tudo mais! Essas viagens nos moldam e nos lembram o quanto há para aprender quando saímos da rotina e vemos o mundo juntos. Arigato gozaimasu!”, escreveu ele em um carrossel de fotos.

As imagens, todas com conexão com a cultura local, mostravam bonecos típicos, momentos em pontos turísticos, experiências gastronômicas e cenas de luta tradicional japonesa.

Desde a separação de Gisele, os momentos em que Tom Brady aparece publicamente ao lado dos filhos têm se tornado raros.

No início do mês, ele já havia feito uma homenagem à filha nas redes sociais, chamando Vivian de “minha copilota preferida”. Agora, os registros no Japão entregam mais uma faceta dessa relação íntima e cuidadosa entre pai e filhos.