Maya Massafera mostra a nova cor dos seus olhos após cirurgia: "pra sempre"

Aos 44 anos, a influenciadora Maya Massafera mostrou o resultado de uma cirurgia que alterou permanentemente a cor de seus olhos, procedimento realizado em uma clínica na cidade de Nice, na França.

A revelação foi feita em mais um episódio do Reality da Maya, onde ela compartilhou os bastidores e explicou o motivo por trás da decisão. Maya, que já passou por uma transição de gênero em 2023, investiu cerca de R$ 45 mil na chamada ceratopigmentação, técnica que insere pigmentos diretamente na córnea.

“Eu escolhi um verde, que é muito parecido com azul. Depende do dia, fica verde ou azul”, detalhou. “Lembrando que é tipo uma tatuagem: quando a gente faz, fica muito forte. Então, no primeiro ano, ele vai ficar muito forte, mas depois ele vai ficar da cor que eu quero.”

Ela também ressaltou a importância do procedimento para sua autoestima. “Eu amei. Vai ficar assim pra sempre. Eu sempre falei que na minha transição é muito importante a gente fazer as coisas que a gente se sente bem, mais feminina. Mudar a cor do meu olho, eu acho que deixa o meu rosto mais feminino. Mas cada um tem uma opinião.”