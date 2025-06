Cidinho, da dupla com Doca, é internado às pressas no Rio

O funkeiro Cidinho, da dupla com Doca, foi internado em estado grave no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, o cantor deu entrada diretamente na sala vermelha, setor reservado a casos críticos, e segue sedado.

Fontes ouvidas pela jornalista revelaram que o motivo da internação seria o agravamento da diabetes de Sidney da Silva, nome de batismo do artista, atualmente conhecido como Cidinho General. Aos 48 anos, o cantor enfrenta complicações que exigiram atendimento imediato e contínuo monitoramento clínico.

A família aguarda novos exames nesta segunda-feira (23) e ainda não divulgou boletim atualizado sobre o estado de saúde do músico. Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio não retornou até o fechamento desta nota. O ex-parceiro de Cidinho, o funkeiro Doca, também foi contatado, mas não se pronunciou oficialmente.

Cidinho e Doca marcaram uma geração ao dar voz a sucessos como Rap da Felicidade, Rap da Cidade de Deus e o explosivo Rap das Armas (Parapapapa), este último, símbolo de resistência cultural e alardeado mundo afora após ganhar projeção no cinema e nas pistas.