Hailey Bieber ressurge com aliança após flagra sem a joia

Na última sexta-feira (20) a falta do anel, símbolo do casamento com o Justin Bieber reacendeu as especulações de uma crise no relacionamento com Hailey Bieber, mas, para a surpresa dos fãs, ela foi vista no dia seguinte usando novamente a joia.

Enquanto alguns acreditam que tudo não passou de um mal-entendido, outros enxergam a troca de humor como um indício claro de tensão entre o casal.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, a situação teria se agravado no último fim de semana, coincidentemente no Dia dos Pais, comemorado nos Estados Unidos. Segundo a publicação, Hailey teria perdido a paciência com Justin e o chamado de “criança do caralh*”. O cantor, por sua vez, teria revidado com um comentário controverso, se referindo à esposa como uma “pequena vagabund*”, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

As declarações não foram oficialmente confirmadas por nenhum dos dois, mas aumentaram ainda mais os rumores de que o relacionamento estaria atravessando uma fase turbulenta. O comportamento recente de Bieber nas redes também chamou atenção: ele não fez qualquer menção à data comemorativa, à esposa ou a qualquer momento em família, o que causou estranhamento entre os fãs mais atentos.

Ainda segundo o Daily Mail, uma fonte próxima do casal afirmou que Hailey estaria “muito furiosa” com as atitudes do marido, especialmente por ele seguir se expondo nas redes sociais em vez de buscar ajuda para questões pessoais.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre os boatos ou sobre os comentários explosivos atribuídos a ambos.