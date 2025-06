Sammy, ex de Pyong Lee, sofre acidente em salto de paraquedas

Sammy Sampaio, ex-esposa de Pyong Lee, viveu momentos de tensão após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas no último sábado (21). A influenciadora que já acumula mais de 100 saltos revelou nas redes sociais que fraturou a mão direita durante a queda e agora aguarda para passar por uma cirurgia de reconstrução.

“Como vocês viram, me acidentei ontem em um salto e, como qualquer outro esporte, estamos propícios a machucar. Quebrei minha mão em queda livre, mas graças a Deus consegui pousar bem”, explicou Sammy, tranquilizando os seguidores.

Mesmo ferida, ela contou que conseguiu abrir o paraquedas com a mão fraturada e manteve a calma até ser atendida. “Abri meu paraquedas com a mão quebrada, estou me sentindo muito forte. Mas fui atendida, me levaram para o hospital e realmente o caso é cirúrgico. Estou com a mão imobilizada, tomando remédio para dor, até encontrar o hospital e médico certo para fazer essa cirurgia”, relatou.

O acidente, que foi divulgado pelo perfil LetsGossip, teria sido causado por um erro técnico da própria influenciadora, mas o uso de equipamentos de alta qualidade e o treinamento em uma das melhores escolas do Brasil evitaram que a situação se tornasse mais grave.

A assessoria da influenciadora confirmou que ela sofreu uma fratura na mão direita e está em casa, aguardando o procedimento. “Ela está bem e sofreu apenas uma fratura na mão direita. Já está em casa, aguardando a data para a cirurgia de reconstrução do dedo”, informou a equipe.

Apesar do susto, Sammy garantiu aos fãs que está otimista com a recuperação. “É uma cirurgia delicada, minha mão direita e requer uma atenção especial. Mas está tudo bem”, afirmou.