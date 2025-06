Grávida, Rafa Kalimann vai no forró com Nattan

Grávida da primeira filha com o cantor Nattan, a influenciadora Rafa Kalimann embarcou com o companheiro para as festividades de São João e surpreendeu os fãs ao compartilhar cliques e bastidores da viagem neste domingo (22).

Rafa brincou sobre o ritmo acelerado da agenda junina e garantiu que a pequena Zuza, que ainda nem nasceu, já está sendo embalada pelos acordes do Nordeste. “A Zuza vai nascer ninada com forró, certeza, até porque ela tá amando, rodando mais que minha bota fiel”, escreveu em uma das publicações.

Além dos vídeos animados de Nattan no palco, a ex-BBB exibiu seus looks temáticos, os bastidores dos shows e o carinho que tem recebido do público por onde passa. “Só sei que estamos amando essa aventura boa de conhecer tanto do São João e ainda receber tantos mimos de vocês, além de muuuuito carinho. Zuza já tá com uma mala de presentes só pra ela, com direito a ‘chuva de fralda’ no camarim hahaha”, contou.

Rafa também publicou um momento especial ao lado de Ivete Sangalo durante um dos eventos e afirmou que está conhecendo a festa junina de uma forma nova e emocionante. “Que especial conhecer as maiores festas de São João do Brasil assim! Eu já amava essa época do ano, agora então… Conhecendo essa cultura tão rica e colorida (de vida!) por outras perspectivas.”

Zuza, nome escolhido em homenagem à avó de Nattan, que faleceu em abril, foi revelado no início do mês em um chá revelação. Desde então, a gravidez da influenciadora virou um verdadeiro diário afetivo nas redes, e a pequena já é celebrada como parte do show.