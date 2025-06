Davi Brito troca plural de "limão" por "limonada" no Domingo Legal

Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, voltou a dominar as redes sociais neste domingo (22), e, mais uma vez, o motivo foi uma gafe ao vivo. Durante o quadro “Torta na Cara”, do programa Domingo Legal, no SBT, o baiano foi desafiado a responder uma pergunta aparentemente simples: “Qual é o plural de limão?”. Sem titubear, Davi soltou: “Limonada”.

O momento, claro, viralizou instantaneamente. Celso Portiolli, que comanda a atração dominical, caiu na risada. “Olha, se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo hoje”, brincou o apresentador. E estava certo.

No X (antigo Twitter), os comentários não deram trégua. “Meu Deus! Abri a TV e tava o Davi Brito dizendo que o plural de limão é limonada. Desliguei”, escreveu um internauta. “Ele não fez isso kkkk”, comentou outro. A gafe se tornou um dos assuntos mais comentados do dia.

Essa não foi a primeira vez que Davi chamou atenção com uma situação inusitada. Recentemente, ele foi parar nos trending topics ao mostrar, sem querer, um plug anal em meio à bagagem que levava para o Chile. A cena foi registrada em vídeo postado pelo próprio campeão nos stories do Instagram, mas apagado logo depois. Mesmo assim, a imagem viralizou.

Diante da repercussão, Davi tratou de levar na esportiva. Em outro vídeo, dessa vez feito dentro de uma barbearia, ele falou sobre o assunto com bom humor. “Rapazeada, que resenha aqui. Estamos acompanhando na internet aqui a resenha do plug. Me acabando de dar risada… Como é que explica agora esse plug para a galera?”, disse, rindo.