Norman Reedus retorna em nova fase de The Walking Dead

A AMC divulgou nesta semana as primeiras imagens da aguardada 3ª temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, estrelada por Norman Reedus. Os registros inéditos mostram o protagonista em um cenário cada vez mais sombrio e devastador, prometendo uma nova leva de episódios repleta de tensão e surpresas. A estreia está marcada para o dia 7 de setembro.

Na nova fase da série, Daryl desperta na França em meio ao caos de um mundo tomado por zumbis — e sem qualquer pista de como foi parar ali. Isolado, o personagem inicia uma jornada repleta de obstáculos para tentar voltar para casa. Mas o caminho está longe de ser simples: além de enfrentar inimigos desconhecidos, ele se vê envolvido em uma missão que pode ser decisiva para o futuro da humanidade.

A produção, derivada do universo original de The Walking Dead, já se consolidou como um dos spin-offs mais intensos da franquia. Além de Reedus, o elenco conta com nomes como Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebanouey, Laika Blanc Francard, Louis Puech Scigliuzzi e Romain Levi.

No Brasil, a série está disponível no catálogo do Prime Video e já tem fãs ansiosos para ver o que aguarda o ex-motoqueiro solitário nesta nova investida no apocalipse zumbi europeu.