Preta Gil aparece ao lado de Flora Gil nos EUA: "Tudo o que eu queria"

Internada nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer, Preta Gil reapareceu publicamente nesta sexta-feira (20) em um momento raro e comovente. A cantora surgiu em uma foto ao lado de Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, que a visitou no hospital em Washington, onde ela segue com os cuidados médicos.

O clique, publicado pela própria Flora nas redes sociais, mostra as duas de pijama e abraçadas. "Tudo o que eu queria era ficar pertinho dela", escreveu a empresária, emocionando os fãs com a simplicidade do momento. A visita foi acompanhada de registros da apresentação de Flor Gil, neta de Gilberto Gil, em Nova York, indicando que a família tem se mantido próxima, mesmo em meio às adversidades.

Preta está em tratamento contra um câncer no intestino, que voltou a se manifestar com mais agressividade nos últimos meses, após um período de remissão. Em 2023, a artista precisou passar por uma cirurgia para retirada de tumores, o que resultou na adoção definitiva da bolsa de colostomia. Com poucas opções de terapia disponíveis no Brasil, ela seguiu para os Estados Unidos em busca de alternativas.

Inicialmente hospedada em Nova York, Preta Gil transferiu-se para Washington no início de junho para dar continuidade ao tratamento. Desde então, tem compartilhado pouco sobre sua rotina, o que torna cada aparição ainda mais significativa para os fãs.