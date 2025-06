Murilo Huff nega afastamento de Leo da família de Marília Mendonça

Murilo Huff decidiu falar abertamente sobre o delicado processo judicial que enfrenta pela guarda unilateral do filho Leo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça. A disputa, que corre sob segredo de Justiça, veio à tona nesta segunda-feira (23/6), após revelações feitas pelo colunista Leo Dias e desdobramentos exibidos no programa Fofocalizando, do SBT.

Mesmo diante das polêmicas e do turbilhão de suposições que tomaram as redes sociais, Murilo foi categórico ao afirmar que sua intenção nunca foi afastar o filho da convivência com a família materna. “Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna”, declarou o cantor em um posicionamento firme nas redes sociais.

O sertanejo ainda revelou que tomou a decisão de entrar com o pedido de guarda após tomar conhecimento de fatos que, segundo ele, são graves. “Mas, diante de tudo o que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo!”, escreveu, sem entrar em detalhes devido ao processo estar em sigilo judicial.

Murilo afirmou que possui provas e imagens que sustentam sua decisão, mas reforçou que não pode torná-las públicas. “Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois estão em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, disse.

No programa Fofocalizando, Leo Dias evitou tomar partido e reforçou o respeito por ambos os lados da disputa, enquanto a apresentadora Cariúcha não poupou críticas ao cantor. O apresentador ainda revelou bastidores do caso, mencionando que uma possível motivação seria a administração dos bens de Leo, herdeiro da artista. “As pessoas alertaram o Murilo de que esse processo poderia prejudicar a carreira dele. Ele falou que, mesmo que seja preciso acabar com a carreira, ele acaba, mas a prioridade dele é o filho”, contou.