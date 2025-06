Filho de Gugu ganha presente da mãe após 18 anos de segredo

Aos 23 anos, João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu foi presenteado por sua mãe, Rose Miriam, nesta segunda-feira (23/6), com um item que ela vinha guardando secretamente há mais de 18 anos, todas as velas de aniversário usadas por ele desde o primeiro ano de vida até completar a maioridade.

O presente foi entregue em um quadro emoldurado, acompanhado de fotos de diferentes fases da infância de João. Emocionado com a homenagem, o herdeiro do apresentador compartilhou o momento nas redes sociais. “Acabei de voltar da academia, cheguei em casa e olha a surpresa que minha mãe me deu. Ela me deu um quadro com todas as velas de cada aniversário que tive até os 18 anos. Tem umas fotos minhas também, de quando eu era pequeno”, contou.

Em seguida, ele agradeceu à mãe. “Muito legal isso aqui. Obrigado, mãe! Não sabia que você tinha guardado essas velas. Você guardou esse segredo, então, por 18 anos”, disse João, entre risos.