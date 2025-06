Ex de MC Estudante expõe vídeo de ameaça: "Me calei por muito tempo"

Em uma série de stories publicados no Instagram nesta segunda-feira (23), a influenciadora e designer Madu Paim revelou ter sido vítima de diferentes formas de violência, incluindo agressões físicas, perseguição e até violência sexual do ex-namorado, o rapper MC Estudante.

No desabafo, Madu rompeu compartilhou um vídeo em que aparece sendo ameaçada por um homem armado com uma faca. A gravação, segundo ela, mostra uma das inúmeras situações de abuso que teria vivido durante o relacionamento com o cantor. “Eu me calei por muito tempo e passei por muitas ameaças, agressões, invasões ao meu domicílio, perseguição, violência sexual, violência doméstica, violência patrimonial e violência psicológica”, escreveu, sem poupar detalhes.

A jovem relatou que já recorreu à Justiça para se proteger e que outras mulheres estariam tomando a mesma atitude. “Já tomei as medidas legais e outras pessoas também estão se encaminhando para isso”, revelou, sugerindo que MC Estudante pode enfrentar novos processos nas próximas semanas.

Até o momento, o cantor não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. Nascido Carlos Cardoso, MC Estudante ganhou fama nas batalhas de rima ao unir referências escolares e acadêmicas em suas letras, o que o tornou um fenômeno nas redes sociais e entre jovens fãs de rap.

A denúncia de Madu repercutiu nas redes, dividindo opiniões e levantando discussões sobre a importância de dar voz às vítimas de violência. O caso também gerou alerta entre os seguidores do rapper, que agora aguardam um posicionamento oficial do artista.