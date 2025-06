Jonathan Bailey se pronuncia após beijo em Scarlett Johansson

Jonathan Bailey não ficou em silêncio diante da polêmica que se formou após um beijo em Scarlett Johansson, com quem divide o elenco do novo filme Jurassic World: Recomeço. Os dois atores protagonizaram o momento durante a estreia do longa em Londres, e o gesto foi repetido dias depois, já com a presença do marido da atriz, o comediante Colin Jost, no local.

O gesto gerou burburinho nas redes sociais, especialmente porque Scarlett é casada desde 2020 com Colin, com quem tem um filho, Cosmo, de 3 anos. Ao ser questionado sobre a situação, Bailey respondeu de forma direta e surpreendente: “Eu acredito na capacidade de demonstrar amor de todas as maneiras diferentes. E se você não pode beijar seus amigos... a vida é curta demais para não fazer isso”, declarou o astro ao Entertainment Tonight na pré-estreia do filme em Nova York, nos Estados Unidos.

O beijo, que para alguns não passou de um gesto de carinho entre amigos, rapidamente dividiu opiniões. Mesmo assim, os dois atores seguiram demonstrando sintonia durante os eventos de lançamento do longa, que estreia no Brasil em 3 de julho.

Além de ser um dos protagonistas de Wicked e conhecido pelo papel em Bridgerton, Bailey é abertamente gay e já falou sobre os desafios que enfrentou dentro da indústria. Em entrevista à revista Attitude, ele revelou que chegou a ser orientado a esconder sua sexualidade: “As conversas mais conservadoras que tive sobre ser honesto sobre a minha sexualidade vieram de gays da indústria [...] Há uma sensação de vergonha, eu acho, que é palpável”.