Andressa Urach desabafa após mudar cor dos olhos: "Já estou arrependida"

A influenciadora Andressa Urach decidiu trocar a cor natural dos olhos, castanhos, por um tom esverdeado, por meio de um procedimento conhecido como ceratopigmentação. O sonho antigo, porém, rapidamente virou um pesadelo.

Durante a madrugada desta quarta-feira (25), Urach usou os stories do Instagram para relatar fortes dores nos olhos enquanto aguardava seu voo de volta ao Brasil. Ela havia feito o procedimento em Nice, na França, mesma cidade onde Maya Massafera também passou pela mudança há algumas semanas.

“Estou no aeroporto esperando o voo e meus olhos estão doendo bastante, muito! Chegando no Brasil vou ter que ir ao médico, porque está doendo muito. Vocês não têm ideia. Vou falar que já estou praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual”, desabafou em vídeo publicado nas redes.

Na legenda do story, ela reforçou a preocupação e pediu apoio do público: “Já tô arrependida! Chegando no Brasil preciso ir urgente ao médico. Está doendo muito. Vou embarcar daqui a pouco. Orem por mim!”

Em conversa com o portal LeoDias, Urach contou que a mudança era um desejo de infância. “Realizei um sonho de infância”, disse. No entanto, o alerta veio pouco depois, e com ele a dúvida sobre os riscos do procedimento.

A ceratopigmentação é uma técnica considerada invasiva, criada inicialmente com fins terapêuticos para tratar sequelas oculares graves. De acordo com o oftalmologista Dr. Antônio Sardinha, do Hospital de Olhos de Cuiabá, ela consiste em aplicar pigmentos na camada intermediária da córnea, uma estrutura altamente sensível. Os riscos incluem inflamações, infecções, dor crônica e até cegueira permanente.