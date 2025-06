Duda Nagle desabafa sobre saudade da filha: "Dói saber que não está aqui"

Duda Nagle, de 42 anos, se abriu nas redes sociais ao falar sobre um dos maiores desafios que enfrenta desde o fim do relacionamento com Sabrina Sato, a guarda compartilhada da filha Zoe, de 6 anos. Após curtir dias com a menina durante o feriado, o ator relatou como lida com a ausência repentina da pequena e o impacto emocional que a separação provocou.

Duda descreveu a sensação de vazio ao se deparar com pequenos detalhes que relembram a presença da filha. “Uma das coisas mais tristes dessa guarda compartilhada/alternada é depois de uma viagem como essa, em que passei um feriado com a Zoe. Ela foi ficar um pouco com a mamãe e do nada estou andando pela casa e vejo um chinelinho dela no cantinho. Dá um aperto no coração saber que eu não posso ficar com ela como gostaria”, desabafou.

A convivência limitada, segundo ele, traz reflexões profundas sobre o valor da presença. Duda reconhece que, apesar da dor, o tempo longe da filha também o ensina a aproveitar ainda mais os momentos juntos. “Quando a gente pode estar sempre com os nossos filhos, a gente pode cair na armadilha de banalizar isso, do tipo ‘ah, depois eu brinco’, ‘depois eu fico com ela porque agora tenho coisas mais importantes para fazer’”, afirmou.

O ator também destacou o esforço de manter as prioridades bem definidas, especialmente diante da rotina acelerada que a carreira e a vida adulta impõem. “É um desafio constante essa coisa da presença. O principal é manter o principal como o principal. Nessa correria é a parte mais desafiadora dos nossos tempos”, completou.

Duda e Sabrina anunciaram o fim do relacionamento em março de 2023, após sete anos juntos. Desde então, mantêm a guarda compartilhada de Zoe. Neste ano, a apresentadora se casou com o ator Nicolas Prattes.