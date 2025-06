Pablo Marçal lidera grupo de brasileiros em jornada espiritual por Israel

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB-SP), conhecido por suas declarações controversas e tentativas na política, está à frente de uma jornada espiritual pelo Oriente Médio, com passagens por Egito, Jordânia e Israel. A caravana, que reúne cerca de 220 brasileiros, desembarcou na região em meio à tensão causada pela guerra e, segundo o próprio Marçal, foi o primeiro grupo a cruzar a fronteira de ônibus para Israel após o anúncio de um cessar-fogo.

A viagem começou no último dia 18 de junho e foi idealizada como uma imersão espiritual, com foco em fé, coragem e reflexão pessoal, inspirada em passagens bíblicas. Nas redes sociais, Marçal compartilhou registros do grupo e revelou que recebeu autorização oficial para seguir com o trajeto, mesmo diante do cenário delicado no território israelense.

“É sobre propósito”, afirmou o coach, que levou consigo a esposa e dois dos quatro filhos. O projeto foi anunciado menos de dois meses antes da partida e ganhou adesão imediata de seguidores que acompanham sua trajetória motivacional.

A entrada do grupo em Israel ocorreu na quarta-feira (25), um dia após o cessar-fogo decretado na região, o que deu ainda mais carga simbólica à experiência. Em suas falas, Marçal tem abordado temas como resistência, superação e transformação pessoal, reforçando a ideia de que a viagem vai além do turismo religioso e se propõe a ser uma jornada de renascimento para os participantes.

A movimentação tem gerado reações nas redes, com admiradores exaltando a coragem do grupo em seguir adiante, mesmo diante de riscos, e críticos questionando o momento da iniciativa. O influenciador, no entanto, segue determinado em sua missão, reafirmando que sua atuação está centrada em “propósito, fé e liderança”.