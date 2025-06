Bia Miranda reage a denúncia por maus-tratos à filha: "Quer fama, venha"

Bia Miranda, ex-participante de A Fazenda, se pronunciou na noite desta quarta-feira (25) após seu nome ser envolvido em uma denúncia ao Conselho Tutelar por maus-tratos e abandono de incapaz. A acusação envolve o suposto descuido com sua filha recém-nascida, Maysha.

A denúncia foi divulgada pelo jornalista Thiago Sodré, que afirma ter recebido inúmeros relatos preocupados de seguidores pedindo ajuda para a criança. Segundo ele, o caso já foi encaminhado aos órgãos responsáveis.

Bia não deixou a acusação passar em branco e, por meio de vídeos nos stories do Instagram, respondeu diretamente às alegações. Com ironia e tom firme, ela reagiu: “Quer fama, venha, porque aqui você vai dar de cara, não vai dar em nada. Juro, é cada coisa que aparece, mas isso é bom, vou levar até o fim.”

Ainda durante os vídeos, a influenciadora contestou a versão de Sodré com sarcasmo. “Ele falou que eu deixei minha filha com 15 dias de vida na cama com a Narga (cachorra), e depois falou que minha filha ficou internada um mês. Então como ela tava aqui com 15 dias de vida?”, questionou Bia, insinuando contradições no relato do jornalista.

Mãe de dois, Maysha, fruto do relacionamento com o influenciador conhecido como Gato Preto, e Kaleb, com o DJ Buarque, Bia Miranda costuma compartilhar sua rotina com os filhos nas redes sociais, o que pode ter contribuído para o aumento da vigilância pública sobre sua vida pessoal.