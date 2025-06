Eliana revela cirurgia de emergência antes de ir para a Globo; entenda

Aos 52 anos, a apresentadora revelou que precisou passar por uma cirurgia de emergência pouco antes de iniciar as gravações do The Masked Singer Brasil. O motivo foi uma paralisia no ombro.

Durante entrevista ao podcast PodDelas, Eliana contou que passou por uma crise séria de saúde, que foi mantida longe dos holofotes até agora. “Eu tive um congelamento no ombro. Meu braço grudou no corpo. Eu não conseguia levantar. E só recentemente descobri, através de um estudo, que isso pode estar relacionado à menopausa”, compartilhou a artista.

Sem dor intensa, mas com um desconforto que impactava suas atividades diárias, Eliana seguiu trabalhando, mesmo com limitações. “Quem convivia comigo sabia. Eu apresentava o Saia Justa, mas sofria calada”, disse ela, revelando que o diagnóstico de capsulite adesiva – conhecida como “ombro congelado” – só veio após muitas dúvidas e dificuldades.

Faltando um mês para a estreia de seu novo programa na Globo, a apresentadora se viu obrigada a encarar o centro cirúrgico. “Sabia que ia ter que dançar, cantar, me movimentar muito. Não dava pra continuar daquele jeito”, relatou.

Eliana também aproveitou o momento para falar sobre o impacto da menopausa em sua vida, destacando a importância de dar visibilidade ao tema. “Eu nunca tinha ouvido falar que esse tipo de sintoma poderia estar ligado à menopausa. Isso precisa ser falado”, afirmou, alertando outras mulheres: “Se você está vivendo isso e entrando na menopausa, procure ajuda. Não ignore os sinais do seu corpo”.