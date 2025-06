Eduardo Costa enfrenta críticas após transplante capilar

Eduardo Costa, de 46 anos, surpreendeu os fãs ao surgir careca nas redes sociais e revelar que passou por um transplante capilar. A mudança, no entanto, não escapou de críticas, e o cantor decidiu responder aos comentários sobre sua aparência e autoestima.

A decisão pelo procedimento veio após o sertanejo sofrer com queda de cabelo, consequência direta do uso de anabolizantes durante a época em que praticava musculação intensamente. “Quando eu era bodybuilder, um cara muito forte, usei muita bomba, testosterona… essas coisas todas. Isso me causou um impacto emocional e na saúde e meu cabelo caiu”, contou em entrevista à Quem.

Nas redes, o artista compartilhou um vídeo logo após a cirurgia, ainda em fase de cicatrização, o que causou alvoroço entre os internautas. E sim, foi proposital. “Até postei um vídeo no dia e as pessoas disseram que deu errado. Eu queria causar um burburinho, e foi bom”, assumiu.

Apesar da reação do público, Eduardo demonstrou estar em paz com sua escolha e revelou que não está preocupado com a aceitação alheia. “Se você está magro, se está gordo, vão falar. É muito difícil agradar às pessoas. Minha maior preocupação é com minha música, minha aparência é secundária”, afirmou.

Em um momento de sinceridade, o cantor ainda declarou que não se vê como símbolo de beleza: “Até porque não me acho atraente em hipótese nenhuma. Acho que sou um homem comum”.

Enquanto segue com a recuperação do transplante e os compromissos musicais, Eduardo Costa dá sinais de que sua autoestima vem de dentro — e que sua prioridade está longe do espelho.