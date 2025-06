Após recusa do Itamaraty, prefeitura de Niterói vai bancar traslado do corpo de Juliana Marins

A prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, anunciou que irá arcar com todos os custos do traslado do corpo da publicitária Juliana Marins, brasileira que morreu em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. A confirmação veio na noite de quarta-feira (25), encerrando a angústia da família que aguardava um posicionamento oficial desde o acidente.

O prefeito Rodrigo Neves usou as redes sociais para comunicar o apoio à família de Juliana. “Juliana será velada e sepultada em sua cidade natal. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos”, escreveu. Ele também afirmou ter conversado diretamente com a irmã da vítima, Mariana, garantindo que o município ficará responsável por toda a operação, desde a liberação internacional até o sepultamento.

A mobilização ganhou força após o Itamaraty informar que, por lei, não pode custear o traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior, a menos que o caso envolva uma exceção humanitária, o que não foi considerado neste episódio. O governo federal, até o momento, prestou apenas apoio documental, com emissão do atestado consular de óbito.

Antes do posicionamento da prefeitura, o caso sensibilizou celebridades. O ex-jogador Alexandre Pato chegou a se oferecer publicamente para custear o retorno do corpo, gesto que movimentou ainda mais as redes sociais.

Juliana morreu na última sexta-feira (20) após escorregar e despencar cerca de 300 metros em um trecho íngreme da trilha do Rinjani. Ela permaneceu consciente e imobilizada por horas, conseguindo apenas mover os braços. A demora no resgate foi alvo de críticas severas por parte da família, que denunciou a precariedade da infraestrutura local e a ausência de suporte emergencial adequado, apesar do local ser considerado turístico.

O corpo da publicitária já foi identificado e deve passar por exames forenses nesta quinta-feira (26), antes de iniciar o trajeto de retorno ao Brasil. A previsão é que o velório ocorra em Niterói, com cerimônia aberta aos amigos e familiares.