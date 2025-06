Sonia Abrão detona Andressa Urach por cirurgia nos olhos: "Faça-me o favor"

A apresentadora Sonia Abrão comentou, nesta quarta-feira (25), o mais novo episódio envolvendo Andressa Urach. No “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, Sonia reagiu com forte indignação ao pedido de orações feito por Urach, que revelou estar com fortes dores após realizar uma cirurgia nos olhos na França, com o objetivo de trocar a cor das íris de forma permanente.

Visivelmente incomodada, Sonia foi direta ao comparar a decisão da influenciadora com situações realmente graves. “Quando ela diz ‘vou realizar o meu sonho da cor dos meus olhos’, sonho pra mim é quem tem deficiência visual e quer voltar a enxergar [...] Esse é o sonho, voltar a enxergar”, disparou a jornalista ao vivo, diante das câmeras.

A crítica cresceu de tom quando Sonia comentou o fato de Urach pedir apoio dos seguidores nas redes sociais, mesmo após realizar um procedimento considerado estético e de alto risco. “Agora pedir orações para o Brasil porque os olhinhos que ela mexeu sem necessidade estão doendo demais e ela tá ficando arrependida é gozação da nossa cara”, declarou, sem rodeios.

Sonia ainda relembrou o episódio em que a ex-modelo quase morreu após o uso de PMMA, um tipo de preenchimento estético, e recebeu apoio nacional naquele momento crítico. “O Brasil rezou por você quando você se entupiu de PMMA e corria risco de morte [...] A gente pensava que a segunda chance que Deus te deu fosse ser muito bem aproveitada, e não é o que a gente tem acompanhado”, lamentou.

A comunicadora também fez uma dura acusação ao questionar se o drama atual de Andressa seria real ou apenas uma tentativa de chamar atenção nas redes. “Eu sei que ela seria bem capaz de ter feito o procedimento, o procedimento não estar dando dor nenhuma e ela chegar para o público e pedir oração, dizer que tá doendo, que tá arrependida, só para causar, só para ter like, só para realmente mexer com as redes sociais”, disse. “Isso é abusar da boa-fé do público.”

Sonia foi enfática: “Arque com as consequências das coisas que você faz, embora eu duvide muito das coisas que você faz.”

Andressa Urach revelou recentemente que realizou o procedimento de ceratopigmentação, técnica invasiva que muda a coloração dos olhos. Desde então, relatou fortes dores e chegou a dizer que está “praticamente arrependida” da escolha.