Casa de Brad Pitt é invadida em Los Angeles: "Revirada e saqueada"

Mansão do Brad Pitt - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A mansão de Brad Pitt, localizada no luxuoso bairro de Los Feliz, em Los Angeles, foi alvo de um assalto na noite da última quarta-feira (25). A informação foi confirmada pela ABC News, que apurou junto às autoridades locais detalhes do crime.

Segundo o veículo norte-americano, três suspeitos teriam pulado a cerca da propriedade e invadido a residência do astro de Hollywood por meio de uma janela frontal. A ação aconteceu por volta das 22h30, no horário local, 2h30 da madrugada no Brasil, e quando os policiais chegaram ao local, encontraram a casa completamente revirada.

Até o momento, não foi revelado o que exatamente foi levado, mas fontes indicam que uma quantidade significativa de objetos desapareceu. A investigação está em curso e utiliza imagens das câmeras de segurança da própria mansão, além de registros de vigilância da vizinhança, para tentar identificar e localizar os responsáveis pela invasão.

A polícia ainda não confirma se os criminosos tinham conhecimento de que a residência pertencia a Brad Pitt ou se a ação teria sido motivada pelo alto padrão do imóvel, que faz parte de uma área conhecida por abrigar mansões multimilionárias e celebridades. O bairro de Los Feliz, situado entre o centro de Los Angeles e o Griffith Park, é famoso por sua segurança reforçada e propriedades de luxo — o que torna o caso ainda mais surpreendente.

O ator não se manifestou publicamente sobre o episódio até o momento, e não há informações oficiais se ele ou alguém da família estava no local durante a invasão.