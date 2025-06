Vaquinha para alpinista do caso Juliana Marins ultrapassa R$ 460 mil

O alpinista indonésio Agam, que se voluntariou nas buscas por Juliana Marins, brasileira que morreu após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, mobilizou a internet brasileira e uma vaquinha online criada em seu nome já ultrapassou R$ 460 mil, valor que segue crescendo rapidamente com o apoio de milhares de doadores..

A campanha, criada para retribuir o empenho do jovem montanhista, alcançou R$ 100 mil em poucas horas. Logo depois, bateu a meta inicial de R$ 350 mil, o que levou os organizadores a ampliarem o objetivo diante da enorme comoção. O valor, equivalente a 1,47 bilhão de rúpias indonésias, representa quase 290 salários mínimos da capital Jacarta, o suficiente para comprar imóveis ou carros populares no país.

Agam, no entanto, não pretende usar o dinheiro apenas para si. Segundo os organizadores da vaquinha, o alpinista afirmou que pretende dividir o valor arrecadado com outros colegas que também participaram da operação de resgate e investir em ações de reflorestamento em montanhas da região. Com um perfil simples, ele embarcou por conta própria na missão, tendo até comprado do próprio bolso a passagem para o local do acidente.

Durante as buscas, Agam se destacou não apenas por sua dedicação, mas também por transmitir ao vivo nas redes sociais os momentos críticos da operação. Em vídeos emocionantes, ele compartilhava atualizações, orações e detalhes da descida pelo terreno acidentado. Ele chegou a passar a noite ao lado do corpo de Juliana e foi o responsável por resgatá-lo de uma área de difícil acesso, onde a jovem havia sofrido a queda fatal.