Simone Mendes cai na tentação do "podrão" pós-show

Depois de fechar seu show em Araripina, no interior de Pernambuco, Simone Mendes mostrou que continua sendo “gente como a gente”. Na madrugada da última sexta-feira (27/6), a cantora compartilhou nas redes sociais o momento em que parou para comer um famoso “podrão” de rua, gesto que pegou os fãs de surpresa e rendeu elogios pela autenticidade.

No vídeo, a sertaneja aparece ao lado de amigos, já em Maceió, e não esconde a satisfação com o lanche. “Parei aqui na rua… Gostei… Comer um lanchinho aqui só o ouro. Já cheguei em Maceió, amanhã é nós… Vim aqui, disseram que é um sanduíche gostoso”, disse, enquanto aproveitava o momento após mais uma apresentação lotada.

Com a agenda lotada, Simone segue para um novo show em Alagoas, mas o momento de descontração já viralizou entre os fãs, que destacaram a humildade da artista mesmo no auge da fama. A cena, inclusive, relembra uma atitude semelhante de Gusttavo Lima, que recentemente parou para lanchar em uma lanchonete simples no Goiás, onde costumava ir nos tempos em que iniciava a carreira.

A cantora também recebeu um presente, um carneiro, já batizado de “Kaká Carneiro” em homenagem ao marido, Kaká Diniz. Segundo o fã que entregou o animal, a escolha do nome foi uma forma divertida de celebrar o casal.