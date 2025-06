Murilo Huff é condenado na Justiça do Trabalho em meio à disputa pela guarda de Leo

Em meio a disputa judicial envolvendo a guarda do filho Leo, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, Murilo Huff teve seu nome envolvido em mais um processo. Desta vez, o sertanejo foi condenado em uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária, segundo revelou a coluna de Fábia Oliveira.

A cozinheira Adriana Teixeira Galvão ingressou com a ação pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício com o artista, além de verbas rescisórias e uma indenização por danos morais. Amanda Beatriz Vilarinho da Silva, responsável pelo recrutamento da profissional, também foi citada, mas acabou excluída do caso por decisão do juiz, que entendeu que ela não teve responsabilidade direta na relação contratual.

Murilo, no entanto, não compareceu à audiência, mesmo tendo sido formalmente citado, o que levou à decretação de revelia e acelerou a condenação. A Justiça reconheceu que havia sim um vínculo entre Adriana e o cantor, e determinou que ele efetuasse o pagamento de salários atrasados, verbas rescisórias, depósitos de FGTS e uma multa de 40%. Horas extras também entraram na lista de obrigações impostas ao artista.

Apesar do revés, Murilo escapou de uma condenação por danos morais. O juiz concluiu que não havia provas suficientes de que a cozinheira sofreu abalos à imagem ou à honra durante o vínculo empregatício.

A defesa do cantor se manifestou logo após a divulgação do caso. Em nota enviada à coluna, os advogados alegaram que só tomaram conhecimento do processo recentemente e afirmaram que o endereço utilizado na citação judicial não pertencia mais a Murilo Huff. Diante disso, pretendem entrar com um pedido de nulidade da sentença para que o sertanejo possa apresentar sua versão dos fatos.