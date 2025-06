Alexandre Frota detona Leo Lins por piada com câncer de Preta Gil: "repúdio"

O humorista Leo Lins debochou publicamente do câncer enfrentado pela cantora e empresária Preta Gil. Entre os famosos que saíram em defesa da cantora, Alexandre Frota foi um dos que não poupou palavras. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (26), o ator e ex-deputado se manifestou de forma contundente contra a fala do comediante, classificando-a como “inaceitável”.

“Leo Lins, a gente já se conhece, você algumas vezes teve a oportunidade de brincar comigo e eu sei que eu levei tudo numa boa. Eu, inclusive, me calei diante da sua condenação de 8 anos, pedido de prisão, mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável”, declarou Frota, com tom sério e visivelmente incomodado.

Frota ressaltou que o humorista desrespeitou não só a cantora, mas também as famílias que convivem com o drama do câncer diariamente. “Talvez você desconheça a dor dos pais, das mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você desconheça que milhares de crianças no Brasil e no mundo não chegarão à sua idade”, disse ele.

Além do impacto emocional nas vítimas e suas famílias, Frota chamou atenção para o desrespeito aos profissionais que se dedicam ao tratamento da doença. “Você joga por água abaixo o trabalho de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, especialistas, pesquisadores que trabalham no combate do câncer”, criticou.

O ator também relembrou que essa não foi a primeira vez que Leo Lins usou Preta Gil como alvo. “Se não bastasse, lá atrás você já tinha feito uma piada com o corpo da Preta Gil. E agora com a doença dela, uma doença grave que tira a vida de milhares de pessoas”, disse.

Ciente da provável reação do humorista, Frota ainda se antecipou: “Eu sei que você vai falar quem é o Alexandre Frota para falar alguma coisa, para fazer essa crítica, para me julgar. Quem é o Alexandre Frota? Eu sou um cara que trabalha de mãos dadas com famílias e hospitais que combatem o câncer. Principalmente o câncer infantil. Fica aqui o meu repúdio a essa sua piada”.