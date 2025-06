Luana Piovani expõe erro com filho mais velho: "Virei mãe solo casada"

Durante sua participação no quadro “Pode Perguntar”, do Fantástico, Luana Piovani falou abertamente sobre sua trajetória como mãe, e surpreendeu ao revelar um episódio delicado envolvendo o filho mais velho, Dom, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

Ao responder à pergunta da atriz Amanda Nascimento, que vive com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sobre se já havia se perdido de sua versão mulher em função da maternidade, Luana foi direta: “Acho que sim”. A atriz então compartilhou uma decisão que, segundo ela, teve consequências profundas em sua vida familiar. “Eu falei: ‘Vou deixar o mais velho com o pai e tomo à frente com os gêmeos e minhas funcionárias’.”

O relato trouxe à tona um período em que Luana acreditava estar fazendo o melhor, mas que acabou resultando em um distanciamento de Dom. “Foi um erro muito grande, porque eu virei mãe solo mesmo casada”, admitiu, revelando que a escolha de dividir os cuidados com o então marido acabou pesando mais para ela. Dom, que tinha quatro anos na época, passou a conviver mais com Scooby, enquanto Luana se dedicava integralmente aos gêmeos Bem e Liz, hoje com 10 anos.

Segundo a artista, a divisão não foi equilibrada. Ela sentiu que o então companheiro acabou levando uma vida mais tranquila, participando de atividades mais leves com o filho mais velho, enquanto ela enfrentava as demandas diárias da criação de dois bebês.