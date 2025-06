Vizinha de Rafael Cardoso entra na Justiça e pede R$ 30 mil de indenização

Uma vizinha de Rafael Cardoso decidiu levar o ator à Justiça, pedindo uma indenização de R$ 30 mil por danos materiais e morais. A revelação veio poucos dias depois de Rafael ter sido condenado por agredir um idoso em um bar do Rio de Janeiro.

Segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, o processo foi movido por Kátia Rebibout D’Angelo, que alega ter sofrido prejuízos estruturais em sua residência por conta de ações do artista. No processo, a idosa afirma que tentou, de maneira educada, pedir que Rafael deixasse de usar o muro de sua casa como base para o descarte de resíduos orgânicos. No entanto, a resposta do ator teria sido, segundo ela, "desproporcional e hostil".

Ainda de acordo com o processo, Rafael Cardoso teria registrado uma queixa-crime contra a vizinha, alegando que ela o estava perturbando, o que, para Kátia, foi uma tentativa de constrangê-la diante da Justiça e da própria vizinhança. A moradora reuniu fotos que mostram infiltrações em sua casa, além de imagens que registram fumaça supostamente provocada pela queima de resíduos no terreno de Rafael.

O caso não para por aí. Conversas em grupos de mensagens também foram anexadas ao processo, nas quais outros vizinhos se queixam do cheiro de queimado na rua. Segundo Kátia, o incômodo seria consequência direta das atitudes do ator, que estaria realizando queimadas em seu quintal com frequência.

A audiência de conciliação está marcada para agosto, e a defesa de Rafael ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.