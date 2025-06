Zé Felipe revela plano com os filhos após rumor de disputa pela guarda

Após encerrar a agenda de shows do São João, o cantor Zé Felipe revelou na madrugada desta segunda-feira (30) que vai tirar uma semana de folga para curtir Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e o pequeno José Leonardo, de apenas 9 meses. “Vou aproveitar a semana com as meninas e com o José”, declarou, deixando claro o desejo de estreitar os laços com as crianças em um momento delicado de sua vida pessoal.

A declaração veio acompanhada de um vídeo nas redes sociais, no qual o cantor agradece ao público nordestino após turnê junina. “Encerramos nosso São João aqui, foi abençoado. Hoje foram dois shows, um na Bahia e outro em Goiânia”, relatou, visivelmente emocionado com a recepção calorosa que teve em cada cidade. Agora, o destino é a praia, e o objetivo, segundo ele, é aproveitar momentos especiais ao lado dos filhos.

O processo judicial de seu divórcio com Virgínia foi formalizado no Tribunal de Justiça de Goiás na última semana, após o anúncio público da separação no mês anterior. Como o casal tem filhos menores de idade, a formalização na Justiça se tornou obrigatória, reacendendo rumores de que uma disputa pela guarda poderia estar em curso.

Especulações sobre um possível pedido de guarda unilateral por parte do cantor circularam nas redes sociais nos últimos dias, mas foram negadas por sua assessoria. A equipe de Zé Felipe afirma que o processo corre para definir a guarda compartilhada, com o lar materno como base, deixando claro que não há intenção de retirar os filhos da convivência com Virgínia.