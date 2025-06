Anitta reaparece, anuncia tema do próximo Ensaios e mostra o 'novo' rosto

Após semanas longe dos holofotes por conta de uma infecção bacteriana, a cantora Anitta usou as redes sociais neste sábado (28) para revelar o tema de seus tradicionais ensaios de pré-Carnaval em 2026: “Cosmos”. A escolha do conceito marca um novo momento na carreira da artista, que promete unir estética futurista e espiritualidade.

"Ensaios com mantras? Só nos memes. Vem aí", brincou a cantora na publicação que oficializou o anúncio. A frase faz referência a um comentário feito por ela no início do ano, quando revelou seu desejo de criar um projeto artístico inspirado na “elevação da alma”. O discurso, que repercutiu entre os fãs, gerou piadas sobre a possibilidade de seus próximos shows contarem com cantos espirituais e mantras.

Anitta garantiu que a nova edição não deixará a desejar em termos de espetáculo. “Em 2026 vai ter muito carnaval, hits, jogação, looks, conceito, ambientação, merch... Tudo vindo do Cosmos diretamente para sua cidade”, escreveu, despertando ainda mais a expectativa do público sobre o que está por vir.

No mesmo dia do anúncio, à noite, a cantora surgiu publicamente após o período de recuperação. Em Roma, capital da Itália, Anitta apareceu ao lado da supermodelo Naomi Campbell e da atriz colombiana Sofia Vergara. Os registros, compartilhados no Instagram, marcaram o retorno da artista à vida social e causaram alvoroço entre os fãs.

Vale lembrar que Anitta teve que cancelar sua participação no São João de Campina Grande, um dos maiores eventos do país, no dia 16 de junho. Na ocasião, ela lamentou o ocorrido em um áudio direcionado aos fãs, explicando que lidava com uma “infecção bacteriana severa, bem complicada”. A doença exigiu repouso e tratamento intensivo, mas, ao que tudo indica, a cantora está pronta para retomar sua agenda e virar a página.