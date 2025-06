Lulu Santos no The Voice no SBT? Equipe do cantor fala sobre o convite

Com estreia marcada para outubro, o "The Voice Brasil" no SBT segue ganhando forma, e expectativa. A nova versão do reality musical, agora sob o comando de Boninho na emissora de Silvio Santos, já confirmou Tiago Leifert como apresentador e mira repetir o sucesso conquistado durante mais de uma década na TV Globo. Mas uma dúvida pairava no ar: Lulu Santos estará entre os jurados?

Nesta segunda-feira, a equipe do cantor Lulu Santos resolveu encerrar o mistério e divulgou um comunicado oficial esclarecendo a situação. Segundo a nota, divulgada pelo colunista Flávio Ricco, o convite realmente foi feito, mas não houve nenhum acerto. “Recebemos o convite com muita honra e gratidão. The Voice faz parte da nossa história, e temos um carinho enorme por tudo que vivemos ao longo das doze temporadas ininterruptas do programa. No entanto, estamos em período de férias e permanecemos sem previsão de returno às atividades. Portanto, a notícia de que Lulu Santos integrará o casting da nova edição do programa não procede”, informou a assessoria.

A declaração surpreendeu muitos fãs, que já davam como certa a presença de Lulu no novo formato do reality. Ícone da bancada de técnicos desde a primeira edição, o artista se tornou uma das vozes mais marcantes do programa e, para muitos, sinônimo da própria essência do "The Voice".

O programa será exibido nas noites de segunda-feira, após o “Programa do Ratinho”, em uma tentativa de capturar o público da faixa noturna à grade do SBT. Mesmo sem Lulu, a movimentação nos bastidores promete surpresas e, como sempre, polêmicas que mantêm o reality no centro das atenções.