Cristina Mortágua diz ter sido expulsa de casa pela mãe: "Não tenho forças"

Aos 54 anos, a musa dos anos 90 Cristina Mortágua revelou estar vivendo uma crise pessoal e financeira, dizendo ter sido expulsa de casa e pedindo ajuda em dinheiro para conseguir se abrigar.

Nas mensagens, Cristina usou palavras fortes para descrever a situação que enfrenta. “Eu fui expulsa de casa e não tenho forças de carregar minhas malas”, escreveu em uma publicação feita nos stories. Em outro trecho, ela expõe seu pedido: “Por acaso alguém tem R$ 110 mais R$ 40 pelo amor de Deus para eu poder descansar e ir embora amanhã cedo?”. Ela ainda revelou estar com o pé machucado, o que estaria dificultando sua locomoção. “Não estou me aguentando em pé”, lamentou.

A ex-modelo vive no Rio de Janeiro ao lado da mãe, de 81 anos, mas, segundo ela, foi justamente a matriarca quem a colocou para fora da residência. O desabafo inclui críticas duras à mãe, com quem mantém uma relação que, de acordo com Cristina, é marcada por desconfiança, conflitos constantes e acusações. “Sou vítima de mãe narcisista”, afirmou.

Cristina ainda contou que está em tratamento psiquiátrico pelo SUS, reforçando que a situação emocional está longe de ser simples. “Minha mãe acha que está sendo roubada dentro de casa”, relatou. A declaração chamou a atenção de seguidores e trouxe à tona, mais uma vez, o histórico delicado da ex-modelo, que já havia falado publicamente sobre crises anteriores de saúde mental, incluindo tentativas de tirar a própria vida.

Mãe de Alexandre Mortágua, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador Edmundo, Cristina tem recorrido cada vez mais às redes para buscar apoio. O novo desabafo escancara o momento frágil que ela vive e deixa um alerta sobre a urgência de acolhimento emocional, familiar e médico. O apelo por R$ 150 pode parecer pequeno, mas revela uma situação gigantesca: a de alguém em busca de um pouco de paz.