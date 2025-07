Como Suzane von Richthofen se comportava na faculdade? Ex-professora revela

Suzane von Richthofen, condenada por um dos crimes mais chocantes da história do Brasil, é hoje, aluna de direito no campus Bragança Paulista da Universidade São Franciscouma. Em Entrevista, a promotora de Justiça Eliana Passarelli, que foi Professora universitária à época, conviveu com Suzane durante o início do curso de Direito e relembrou, com riqueza de detalhes, como a jovem se comportava em sala de aula.

“Fui professora dela na PUC, no curso de Direito, e continuei com a turma até o final, até o quinto ano”, contou Eliana, em participação no programa Alô Você, do SBT. Segundo a promotora, Suzane foi sua aluna no primeiro ano da graduação e, antes de o crime vir à tona, era vista com empatia pelos colegas. “Toda a classe, os colegas dela, porque o ocorrido aconteceu quando ela estava no primeiro ano, esteve no velório e a consolaram. A cena que temos, com ela no caixão, mostra todos os meus ex-alunos atrás dela. É muito louco! Aquilo comoveu de tal maneira, e todos sentiram muita pena dela. Foram até a casa dela, tentaram fazer com que ela ficasse mais feliz. Consolaram essa menina, que era completamente afetuosa.”

Eliana também descreveu um episódio em que Suzane demonstrava uma postura descontraída e, segundo ela, até dissimulada com um dos professores. “Na sala de aula, ela era uma menina normal, com inteligência dentro das expectativas das notas, e brincava com um professor querido, que não vou dizer o nome. Ele tinha o rosto bem rosado e uma aparência de Papai Noel, então ela ia até as bochechas dele e brincava, dizendo: ‘Oi, professor! Você vai ser o meu Papai Noel no Natal’. Imagino que hoje ele não queira ser nada.”

Suzane foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão pelo assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen, em 2002, em conluio com o então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian. A brutalidade do crime e o envolvimento direto da filha do casal no planejamento e execução chocaram o país.