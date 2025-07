Estrela dos doramas, Lee Seo Yi morre aos 43 anos

Lee Seo Yi, atriz sul-coreana reconhecida por seus papéis em produções como Cheongdam-dong Scandal e The King, teve sua morte confirmada nesta semana aos 43 anos. A notícia pegou fãs e colegas de surpresa, já que o falecimento aconteceu no dia 20 de junho, mas só foi divulgado na última terça-feira (1º), através de um comunicado nas redes sociais.

“Sei que todos vocês devem estar chocados e com o coração partido com a notícia de sua morte, mas, por favor, rezem para que a unnie vá para um lugar lindo”, declarou Song Seo Bin, um dos empresários de Lee, em nota emocionada. O comunicado não trouxe detalhes sobre a causa da morte, o que aumentou ainda mais o mistério e a comoção em torno do caso.

A despedida da artista provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. “Muito triste, uma ótima atriz, que Deus conforte a família”, escreveu uma internauta no Instagram. “Fará falta na indústria”, afirmou outro fã. As mensagens de luto evidenciam o impacto que Lee Seo Yi teve na vida de muitos admiradores ao redor do mundo.

Com uma carreira que começou tardiamente, aos 31 anos, a atriz conquistou o público rapidamente com sua presença e carisma em cena. Além de Cheongdam-dong Scandal, participou de dramas como Killing Romance, Hur Jun: The Original Story e The King, ampliando sua base de fãs também fora da Coreia do Sul.

Nascida em 18 de abril de 1982, Lee Seo Yi se tornou símbolo de dedicação e talento, cativando a audiência com personagens emocionantes e sempre muito humanos. Sua trajetória, ainda que interrompida de forma precoce, deixa um legado que continuará vivo nas telas e na memória dos fãs.