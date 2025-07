Saiba quem é o novo namorado de Duda Guerra, ex-nora de Luciano Huck

Duda Guerra voltou aos holofotes e agitou as redes sociais nesta quarta-feira (2), ao oficializar seu novo relacionamento. A influenciadora Duda Guerra, que ficou nacionalmente conhecida após namorar Benício Huck, filho do apresentador Luciano Huck com Angélica, publicou registros ao lado de Bruno Welter Lucianelli, estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e confirmou que está vivendo um novo romance.

As fotos, compartilhadas com discrição e doses de carinho, mostram o casal em momentos íntimos, e logo despertaram a atenção dos fãs. A novidade chega poucas semanas após o fim do namoro com Benício Huck, o que levou muitos internautas a questionarem o timing da nova relação.

Embora o término entre Duda e Benício tenha sido conduzido fora dos holofotes, quem acompanhava o relacionamento de perto garante que a convivência com a família do apresentador não era das mais fáceis. Pessoas próximas afirmam que a relação dos dois enfrentava obstáculos discretos, inclusive com rumores de que Angélica não se sentia à vontade com a exposição do casal nas redes sociais.