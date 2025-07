Murilo Huff publica vídeo de Léo após decisão judicial de guarda da criança

O cantor Murilo Huff compartilhou um vídeo do filho Léo, nesta quarta-feira (2), se divertindo na piscina de casa. A publicação foi feita logo após o cantor obter na Justiça a guarda provisória do menino, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que faleceu tragicamente em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Na última segunda-feira (30), uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia definiu que Murilo ficaria, temporariamente, com a responsabilidade legal do menino, hoje com cinco anos. Desde a morte de Marília, Léo estava sob os cuidados da avó materna, dona Ruth Moreira, com quem desenvolveu um vínculo afetivo profundo.

A decisão, no entanto, reacendeu tensões entre o cantor e a família da artista. Em entrevista ao portal G1, dona Ruth desabafou sobre o impacto emocional da mudança. “Estamos vivendo tudo o que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro”, lamentou. Ainda segundo ela, as novas condições de visitação impostas pela Justiça seriam restritivas. “Colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias. Eu estou vivendo um luto”, declarou, afirmando que já articula um recurso para tentar reverter a decisão.

Apesar da polêmica em torno da guarda, o vídeo divulgado por Murilo mostra Léo tranquilo, sorridente e cercado de cuidados enquanto brincava na piscina ao lado de outra criança, sob supervisão de adultos. Ao que tudo indica, o cantor pretende seguir lutando pela guarda unilateral do filho, buscando garantir estabilidade e rotina para o menino.