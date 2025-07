Enquete do Power Couple aponta eliminação de casal com alta rejeição

A reta final do Power Couple Brasil está pegando fogo e, segundo enquetes atualizadas nesta quinta-feira (3), o próximo casal a deixar a disputa milionária da Record TV já tem nome e sobrenome. Com rejeição expressiva, Natália e Eike acumulam apenas 10,97% dos votos para permanecerem na casa e devem ser eliminados a uma semana da grande final.

De acordo com a média dos principais portais, a votação do público segue acirrada apenas entre os outros dois casais da berlinda. Adriana Bombom e Dhomini, e Carol Nakamura e Radamés, ambos com cerca de 44% dos votos até o momento. Como a dinâmica do programa elimina quem tiver a menor porcentagem, o cenário para Nat e Eike é praticamente irreversível.

Tudo começou com a disputa pela Esfera do Poder, vencida por Talita e Pessina. O casal garantiu imunidade e ainda indicou Nat e Eike diretamente para a zona de risco. Como tinham o menor saldo da semana, mas estavam protegidos, a segunda vaga da DR foi herdada por Carol e Radamés, donos do segundo pior desempenho financeiro. A última vaga foi decidida em votação aberta entre os próprios participantes e acabou recaindo sobre Adriana e Dhomini.