Justiça impõe restrições a Dona Ruth no convívio com Léo e cita negligência

A Justiça de Goiás impôs duras restrições a Dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, que desde a morte da filha em 2021 cuidava diretamente do neto. Agora, com a guarda unilateral provisória concedida ao pai, o cantor Murilo Huff, a avó materna passa a ter seu convívio com a criança rigidamente regulamentado.

De acordo com documentos obtidos pelo jornal Extra, Dona Ruth poderá ver o neto apenas em finais de semana alternados, das 18h de sexta-feira até 18h de domingo, e precisará buscar e devolver a criança diretamente na casa de Murilo, salvo acordo prévio. Além disso, feriados, férias e o recesso de fim de ano serão divididos alternadamente, ano a ano, entre as duas partes.

A 2ª Vara de Família de Goiânia identificou indícios sérios de negligência e alienação parental. Segundo o magistrado responsável, Dona Ruth teria escondido informações importantes sobre a saúde de Léo, que é portador de diabetes tipo 1, e ainda teria instruído babás a omitirem fatos do pai do menino.

“As provas revelam que o menor, portador de diabetes tipo 1, vinha sendo submetido a situações de negligência”, diz um trecho da sentença. Entre os materiais anexados ao processo, estão áudios e mensagens nas quais a avó teria dito frases como “não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico” e “esconde o remédio”, em referência ao tratamento do neto.

Apesar das denúncias, a Justiça também reconheceu o laço afetivo entre Léo e os avós maternos. “Assegura-se à avó materna e seu marido o direito à convivência direta, regular e desimpedida com o neto”, afirma a decisão, destacando que o menor não corre risco físico ou emocional com os dois.

A defesa de Dona Ruth se manifestou em nota, reforçando que a avó sempre cuidou da saúde de Léo com zelo e responsabilidade. Os advogados classificaram a decisão como provisória e afirmaram que irão apresentar provas para contestar as acusações e tentar reverter o atual cenário jurídico.