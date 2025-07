Brad Pitt revela motivo de Tom Cruise abandonar Ford vs Ferrari

Muito antes de Matt Damon e Christian Bale dominarem as telas em Ford vs Ferrari, a superprodução esteve prestes a ter outros dois grandes nomes no elenco, Brad Pitt e Tom Cruise. Em uma entrevista recente ao The National News, Pitt abriu o jogo sobre os bastidores do projeto original e revelou o real motivo por trás da saída de Cruise da produção.

“Tom e eu, por um momento, estivemos em Ford vs Ferrari com Joe [Joseph Kosinski, diretor de F1: O Filme]. Isso foi dez anos antes dos caras que realmente fizeram o filme, e eles fizeram um grande filme”, contou Brad, referindo-se ao longa lançado em 2019 que se tornou um sucesso de crítica e levou até estatueta do Oscar.

Na versão inicial, Cruise viveria Carroll Shelby, papel que acabou nas mãos de Matt Damon, enquanto Pitt interpretaria Ken Miles, personagem de Christian Bale. Mas tudo desandou por um motivo inusitado. “O que aconteceu é que nós dois queríamos dirigir no filme, e ele queria viver o Shelby. E quando o Tom percebeu que o Shelby não apareceria dirigindo no filme, ele desistiu”, revelou o astro.

O comentário inesperado arrancou risadas e também reacendeu o interesse do público na parceria entre os dois. Pitt ainda deixou no ar a possibilidade de dividir cenas com Cruise em F1: O Filme, que já está em produção com Pitt no papel principal. “Eu não sei como funcionaria, mas eu adoraria tentar”, disse, alimentando rumores de uma possível reunião de gigantes em um futuro próximo.

Ford vs Ferrari, lançado com direção de James Mangold, conquistou quatro indicações ao Oscar e venceu nas categorias de melhor montagem e melhor edição de som. Mas a história de bastidores mostra que o filme poderia ter seguido um caminho bem diferente, e ainda mais estrelado.

O Filme, no papel de um ex-piloto que retorna às pistas na equipe fictícia APXGP, ao lado de Damson Idris. Com filmagens realizadas nos bastidores de Grandes Prêmios reais, o projeto ainda conta com Kerry Condon, Javier Bardem e Tobias Menzies no elenco.