Marido de Nicole Kidman abandona entrevista após pergunta sobre cenas da atriz com Zac Efron

Durante uma entrevista ao vivo no programa de rádio australiano “Hayley & Max in the Morning”, da Mix 102.3, Keith Urban, 57 anos, surpreendeu os ouvintes ao simplesmente encerrar a ligação quando foi questionado com uma pergunta considerada delicada, o que ele acha das cenas quentes protagonizadas por sua esposa Nicole Kidman com atores bem mais jovens?

O cantor, que falava sobre os preparativos para sua nova turnê mundial, “High and Alive”, estava participando de um quadro chamado “Muro da Verdade”. Tudo seguia normalmente até que o apresentador Max Burford decidiu tocar em um assunto polêmico: “O que Keith Urban pensa quando vê sua linda esposa com lindos homens jovens, como Zac Efron, fazendo essas cenas de amor na televisão?”, perguntou, citando os filmes “Tudo em Família” e “Babygirl”, nos quais Nicole contracena com Zac Efron e Harris Dickinson.

Urban simplesmente desconectou da chamada no momento em que ouviu a pergunta. O silêncio foi imediato, seguido de perplexidade dos apresentadores ao perceberem que o músico havia abandonado a entrevista ao vivo, sem qualquer explicação.

“Acho que ele desconectou do Zoom porque não deseja responder sobre a esposa”, comentou um dos apresentadores. “Ele desligou na nossa cara? Eu sabia que isso ia acontecer, nós o deixamos chateado”, lamentou Hayley Pearson, visivelmente surpresa com a reação do artista. “Nunca tinha visto alguém desligar o telefone durante uma entrevista comigo. Nós o chateamos, ele nos odeia”, completou.

A atitude de Keith Urban gerou repercussão imediata nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas defenderam o direito do cantor de preservar a intimidade do casamento, outros apontaram que, ao aceitar o quadro, ele deveria estar preparado para perguntas mais ousadas.