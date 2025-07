Danilo Gentili na mira: MP propõe acordo após xingamentos a Carlos Bolsonaro

O embate público entre Danilo Gentili e Carlos Bolsonaro acaba de ganhar um novo capítulo nos bastidores da Justiça. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que uma audiência recente em São Paulo pode colocar um ponto final no processo judicial que opõe o humorista ao vereador carioca.

O encontro ocorreu no último dia 2, na Vara do Juizado Especial Criminal, substituindo uma audiência previamente marcada para 12 de junho. Gentili, no entanto, não compareceu por conta de compromissos profissionais fora do estado. Mesmo assim, o juiz decidiu manter o andamento do caso com a presença de seu advogado.

Durante a audiência, Carlos Bolsonaro propôs um acordo civil que inclui retratação pública por parte do apresentador e o compromisso de não voltar a fazer declarações depreciativas envolvendo seu nome. Paralelamente, o Ministério Público de São Paulo apresentou uma proposta alternativa: uma transação penal no valor de R$ 15.180,00, a ser destinada ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). O MP indicou que os requisitos para essa solução já são preenchidos por Gentili, que agora precisa decidir entre as propostas.

O advogado do humorista solicitou um prazo para análise das opções e para apresentar a documentação necessária. A Justiça concedeu três dias para que o artista se manifeste. Caso opte por não responder, será interpretado como recusa automática de ambos os acordos, e o processo seguirá em frente.

O processo teve início após Carlos Bolsonaro apresentar uma queixa-crime contra Gentili em fevereiro deste ano. O político acusa o comediante de injúria, citando termos pesados utilizados por ele na rede social X (antigo Twitter), como “filha da puta”, “cínico”, “covarde”, “seu merda”, “mentiroso” e “traidor”.

As ofensas foram uma resposta direta de Gentili a uma publicação de Carlos Bolsonaro, feita após o humorista criticar a atuação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A troca de farpas rapidamente saiu da esfera digital e se tornou caso de Justiça, com potencial de repercussão ainda maior se não houver acordo.